AKTUELNO

Domaći

One su prve stigle na komemoraciju u čast Beti Đorđević: Pevačice slomljene zbog smrti koleginice (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Nenad Milošević ||

Pevačica Beti Đorđević preminula je 20.januara, u 80. godini i ostavila muzički svet u suzama.

Vlasnica legendarnog hita "Počnimo ljubav iz početka" preminula je u Beogradu, a život joj je obeležila porodična tragedija. Pre nekoliko godina Betin život promenio se, nakon što je njen jedinac preminuo u 47. godini od srčanog udara. Iza sebe je ostavio suprugu Snežanu, ćerku Kristinu i sina Vladana.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

U MTS dvorani danas se održava komemoracija u čast legendarnoj pevačici, a prva koja je stigla na komemoraciju je Betina koleginica, Milica Dugalić.

Foto: Pink.rs

Ubrzo nakon Milice, u dvorani se pojavila i pevačica Jelena Ristić Štefanac, poznatija kao Jellena.

Foto: Pink.rs

Autor: N.B.

#Beti Đorđević

#Karijera

#Komemoracija

#Smrt

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

POZNATO VREME I MESTO KOMEMORACIJE BETI ĐORĐEVIĆ: Evo gde će se saradnici i najmiliji oprostiti od umetnice

Domaći

Znam je od početka moje karijere: Milena Plavšić slomljena od tuge zbog smrti Beti Đorđević, otkrila sve o njihovom poznanstvu

Domaći

TUGA DO NEBA: Umrla Beti Đorđević

Domaći

MUČILI SMO SE, TO NIJE KAO DANAS... Beti Đorđević priznala kroz šta je prošla na turnejama po SSSR-u i Zapadnoj Nemačkoj, evo kakav je tretman imala o

Domaći

POSLALA SAM JOJ PORUKU NIJE VIDELA! Unuka Beti Đorđević o poslednjim danima džez umetnice: Govorila je ja moram da idem

Showbiz

Preminula zvezda serije koju su Srbi obožavali: Njen odlazak pogodio je mnoge