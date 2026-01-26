One su prve stigle na komemoraciju u čast Beti Đorđević: Pevačice slomljene zbog smrti koleginice (FOTO)

Pevačica Beti Đorđević preminula je 20.januara, u 80. godini i ostavila muzički svet u suzama.

Vlasnica legendarnog hita "Počnimo ljubav iz početka" preminula je u Beogradu, a život joj je obeležila porodična tragedija. Pre nekoliko godina Betin život promenio se, nakon što je njen jedinac preminuo u 47. godini od srčanog udara. Iza sebe je ostavio suprugu Snežanu, ćerku Kristinu i sina Vladana.

U MTS dvorani danas se održava komemoracija u čast legendarnoj pevačici, a prva koja je stigla na komemoraciju je Betina koleginica, Milica Dugalić.

Ubrzo nakon Milice, u dvorani se pojavila i pevačica Jelena Ristić Štefanac, poznatija kao Jellena.

Autor: N.B.