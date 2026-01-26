AKTUELNO

Na poseban način čestitala majci rođendan: Luna Đogani uputila Anabeli dirljive reči

Anabela Atijas danas ima poseban povod za slavlje. Pevačica koja važi za jednu od najzgodnijih baka na estradi napunila je 51. godinu, a čestitke pljušte na sve strane.

Jedna od prvih koja je Anebeli javno čestitala jeste njena ćerka Luna, koja je na Instagramu napisala emotivnu poruku.

- Srećan rođendan mojoj majki, želim ti sreću, zdravlje, ljubav, uspeh, spokoj i mir. Nikada ne zaboravi svoju vrednost, da te ove godine ništa ne boli i da ti se uspesi ređaju kao i na početku ove 2026. godine. Sve si zaslužila - napisala je Luna.

Anabela Atijas je na svom Instagramu objavila video i bez zadrške otkrila koliko tačno ima godina.

- Ova Vodolija je napunila 51 godinu. Samo ću se zahvaliti Bogu, svima vama koji me svakodnevno podržavate, inspirišete i dajete mi energiju. Mojoj porodici, sa kojom bih opet sve ponovo u svakom ovozemaljskom životu. Sve isto, ništa ne bih menjala, vi ste moje bogatstvo - napisala je Anabela.

