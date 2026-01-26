AKTUELNO

Domaći

Porodica se slomila od tuge: Na komemoraciji u čast Beti Đorđević puštena neobjavljena pesma legendarne pevačice

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne dolaze sebi!

Komemoracija Blagici Beti Đorđević, pevačkoj divi koja je preminula 20. januara u 82. godini, održava se danas u mts dvorani. Članovi porodice, prijatelji i poštovaoci lika i dela Beti Đorđević okupili su se da odaju poštu preminuloj pevačici i prisete se neizbrisivog traga koji je ostavila na muzičkoj sceni Srbije.

Foto: E-Stock/Nenad Milošević

Na komemorativnom skupu govoriće Peđa Milojević, ispred produkcije Beti Đorđević, muzičar Jovan Maljoković, unuka Beti Đorđević Kristina Đurić, PR Jugotona Natalija Cajić, scenaristkinja Ana Janković i PR mts dvorane Jelena Kostadinović Burazor.

U jednom momentu na komemoracija puštena je neobjavljena pesma legendarne pevačice, a njena porodica je zaplakala.

Foto: Pink.rs

Nakon govora koji je održao Peđa Milojević, svi su ustali i aplaudirali Beti.

Autor: N.B.

#Beti Đorđević

#Porodica

#Smrt

#Tuga

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

One su prve stigle na komemoraciju u čast Beti Đorđević: Pevačice slomljene zbog smrti koleginice (FOTO)

Domaći

Porodica Beti Đorđević slomljena od tuge: Unuci jedva kriju suze, a na komemoraciju je stigao i ministar Selaković (FOTO)

Zadruga

Isplivali novi jezivi detalji: Stefani otkrila da su ona i Matora bile intimne nakon samo četiri dana od kako je sahranila majku, učesnici u šoku! (VI

Domaći

Znam je od početka moje karijere: Milena Plavšić slomljena od tuge zbog smrti Beti Đorđević, otkrila sve o njihovom poznanstvu

Domaći

TUGA DO NEBA: Umrla Beti Đorđević

Domaći

TUGA! Viki ne prestaje da plače, na komemoraciji puštena pesma koja je rasplakala celu salu! (VIDEO)