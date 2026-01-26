Porodica se slomila od tuge: Na komemoraciji u čast Beti Đorđević puštena neobjavljena pesma legendarne pevačice

Ne dolaze sebi!

Komemoracija Blagici Beti Đorđević, pevačkoj divi koja je preminula 20. januara u 82. godini, održava se danas u mts dvorani. Članovi porodice, prijatelji i poštovaoci lika i dela Beti Đorđević okupili su se da odaju poštu preminuloj pevačici i prisete se neizbrisivog traga koji je ostavila na muzičkoj sceni Srbije.

Na komemorativnom skupu govoriće Peđa Milojević, ispred produkcije Beti Đorđević, muzičar Jovan Maljoković, unuka Beti Đorđević Kristina Đurić, PR Jugotona Natalija Cajić, scenaristkinja Ana Janković i PR mts dvorane Jelena Kostadinović Burazor.

U jednom momentu na komemoracija puštena je neobjavljena pesma legendarne pevačice, a njena porodica je zaplakala.

Nakon govora koji je održao Peđa Milojević, svi su ustali i aplaudirali Beti.

Autor: N.B.