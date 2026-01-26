Ovome se najviše radovala, a nije dočekala: Unuka Beti Đorđević trudna, pevačica je za nju bila posebno vezana

Porodica, prijatelji i saradnici Beti Đorđević danas su se okupili na komemoraciji pevačici kako bi joj odali počast. Njene kolege za govornicom se prisećaju lepih trenutaka sa Beti, a iako je bilo najavljeno da će njena unuka Kristina Đurić da govori na komemoraciji, došlo je do promene.

Peđa Milojević, ispred produkcije Beti Đorđević prvi je držao govor na komemoraciji.

- Nismo planirali da se ovde okupljamo ovim povodom, a to nije planirala ni Beti. Ako je neko bio pun života i planova to je bila ona. Ova komemoracija je zamišljena kao jedno lepo sećanje na Beti, a ne kao oficijelni govor. U naredna dva dana ćemo moći da saopštimo tačno vreme i mesto sahrane - rekao je on na početku, a onda je otkrio i da su se najavljeni planovi promenili.

- Iako je bilo najavljeno da će njena unuka Kristina Đurić danas govoriti na komemoraciji, danas neće biti tako. Za nju je danas ovo sve emotivno. Inače, Beti se posebno radovala poslednjih dana činjenici da je Kristina trudna, pa uzmite u obzir i tu okolnost - otkrio je on.

Danas su na komemoraciji došli prijatelji, kolege i poštovaoci njenog rada da izjave saučešće porodici i odaju počast pevačici.



Autor: N.B.