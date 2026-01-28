Cecina snajka oduševila sve: Pokazala kako trenira u teretani, na njoj sve puca (FOTO)

Supruga Veljka Ražnatović, Bogdana Ražnatović, pokazala je izvajanu figuru u topu i helankama dok je trenirala. Bogdana Ražnatović je rodila tri sina - Željka, Krstana i Isaiju, a njena vitka figura i posle tri porođaja ostavlja bez daha.

Bogdana je veoma posvećena zdravom načinu života, te redovno trenira. Ona je sada radila vežbe u teretani u sportskom kompletu koji je istakao njenu vitku figuru - zategnute noge i uzak struk.

Inače, Veljko Ražnatović je pre mesec dana otputovao u Rusiju gde će biti godinu dana kako bi se posvetio bokserskoj karijeri i treninzima. Njega je nedavno posetila supruga Bogdana, a on je na svom Instagramu podelio njihovu zajedničku fotografiju.

Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji i istakla da ima njenu punu podršku.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za domaće medije.

Autor: N.B.