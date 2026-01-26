SLIKA KOJA JE ODUŠEVILA SVET: Glušac se pre 11 godina slikao sa idolom, a sada rame uz rame sa njim drži PEHAR EVROPSKOG ŠAMPIONA

Dan nakon što su u Beogradu ispisali novu stranicu istorije srpskog vaterpola i popeli se na krov Evrope, Dušan Mandić i Milan Glušac podelili su fotografiju koja je dirnula sportsku javnost više od svake statistike i medalje.

Na prvoj slici, prošlost. Dečak i šampion. Milan, još tinejdžer, stoji pored Dušana Mandića, tada već reprezentativca i uzora generacijama koje dolaze. Pogled pun divljenja, osmeh koji krije san i trenutak koji tada deluje kao uspomena, a danas kao proročanstvo.

Na drugoj slici, sadašnjost. Isti ti ljudi, rame uz rame, drže pehar šampiona Evrope. Zlatna medalja oko vrata, umor na licima i onaj poseban sjaj u očima koji imaju samo oni koji su prošli ceo put. Od bazena u kojima se sanjalo, do najveće pozornice evropskog vaterpola.

Jedanaest godina razlike - stoji u opisu slike koja je oduševila ali i rasplakala mnoge, jer je ona pravi primer da se snovi ostvaruju upornim radom, a nema sumnje da će nas Dušan i Milan i u narednim godima oduševljavati medaljama koje će osvajati za Srbiju, a Milanov komentar raznežio je sve:

- Snovi se ostvaruju! - napisao je Milan.

