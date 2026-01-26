Mreže gore zbog golmana Srbije! Milan Glušac osvojio srca cele zemlje, komentari pljušte: ZLATNI MOMAK

Vaterpolisti Srbije su sinoć, u finalu Evropskog prvenstva u Beogradu, pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7. Po završetku meča, golman Milan Glušac (23) se oglasio na svom Instagram profilu. Inače, njemu je ovo bio prvi veliki turnir u karijeri.

Naime, golman vaterpolo reprezentacije Srbije, Milan Glušac je objavio fotografiju iz svlačionice na kojoj ga vidimo kako ponosno drži pehar, a u opisu slike je napisao: "Velik je Gospod i valja Ga slaviti i veličanstvo Njegovo ne može se dosegnuti".

Nakon njegove objave komentari poznatih su se nizali.

Među prvima objavu je komentarisao pevač Nikola Rokvić koji je stavio emotikon u obliku srca, a nakon njega i košarkaš Marko Gudurić i fudbaler Predrag Rajković.

Nakon njih usledila je i čestitka od glumice Ane Franić koja je, takođe, stavila nekoliko emotikona u obliku srca, a nakon nje se čestitkama pridružio glumac Nikola Glišić.

Osim poznatih, nizale su se i komentari njegovih pratioca koji su mu pisali: "Zlatni momak", "Bravo, sine. Ljubi te ceo srpski rod", "Ministar odbrane", "Doktore, svaka čast", samo su neki od komentara.



