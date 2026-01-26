AKTUELNO

NIKO NE ZNA DA JE FOLKEROVA ĆERKA OVA PEVAČICA: Svi se šokirali, a evo o kome se radi (FOTO+VIDEO)

Foto: Instagram.com/sreckokrecar

Krečar i njegova supruga ponosni su roditelji tri ćerke, a nedavno je u profesionalne muzičke vode krenula najmlađa, Đurđa Gajić.

Najmlađa ćerka pevača Srećka Krečara, Đurđa Gajić krenula je očevim stopana, a on nikom od kolega nije želeo da govori da je ona njegovo dete. Krečar, čije su slike mafijaši koristili u lažnim pasošima i njegova supruga ponosni su roditelji tri ćerke, a nedavno je u profesionalne muzičke vode krenula najmlađa, Đurđa Gajić.

- Kad je počela da peva sa mnom, ja sam joj rekao: "Ej, ja i ti smo kolege". Ja tebe gledam kao koleginicu pevačicu. Nisam hteo ni domaćinima, ni ljudima da kažem da je ona moja ćerka. I na kraju kad kažu: "E, kako peva ova mala što je super i kako je kulturna, e svaka ti čast što si je doveo". Ja kažem: "Hvala na lepim rečima, to je moja ćerka". Oni odmah kažu. "Molim, lažeš" - ispričao je Srećko Krečar.

Srećko Krečar o početku ljubavi sa ženom

Inače, nedavno je Srećko Krečar otkrio je kako se upoznao sa svojom suprugom.

- Sigurno da je nisam upoznao u apoteci. Upoznali smo se na veselju na kome sam svirao, na svadbi njene sestre od tetke. Ona je ušla sa svojom porodicom, roditeljima i sestrom i čim sam je ugledao odmah je nešto krenulo u stomaku da mi radi - rekao je pevač nedavno.

