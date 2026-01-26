HAOS NA KOPAONIKU! Uroš Živković kao DJ doveo atmosferu do usijanja, Tamara Milutinović u jeku glasina o razvodu ne staje! (VIDEO)

Uroš Zivković još jednom je pokazao da se odlično snalazi u svakoj muzičkoj ulozi. Ovoga puta, popularni izvođač našao se za DJ pultom na Kopaoniku.

Živković je, iako se slučajno našao za dj pultom, vešto kombinovao najveće domaće i strane hitove, prilagodavajući ritam publici.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Posebnu pažnju privukla je i njegova koleginica i sestra Tamara Milutinović, koja je vidno uživala u odličnom provodu, dobroj energiji i sjajnojatmosferi koja je vladala. A njihov duet pod nazivom “Nije realno”, koji je već godinama hit, ove večeri pušten je nekoliko puta.

Ovo veče je pokazalo da Uroš,bilo kao pevač ili DJ, zna kako da napravi vrhunsku žurku.

Autor: M.K.