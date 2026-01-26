ŠOK TERAPIJA! Evo šta Desingerica misli o Mini i Kasperu: BRUTALNO ISKREN! (FOTO)

Reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je aktuelna zbivanja na javnoj sceni.

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, danas je došao na snimanje emisije "Pinkove zvezde", a tom prilikom je sa nama sumirao utiske o muzičkom takmičenju i prokomentarisao dešavanja na javnoj sceni.

Desingerica je često u poslednje vreme imao prepirke sa koleginicom Zoricom Brunclik, a kako kaže, on ne vidi nikakav problem i smatra da uvek kulturno govori.

- Ja ništa ružno ne kažem, samo lepo pričam da je neko lep, zgodan, mekan. Ja sam kulturan za kuću - rekao je Desingerica, koji smatra da je u žiriju dominantniji od Jelene Karleuše.

Osvrnuo se na Minu i Maneta

On se osvrnuo i na jednu od najaktuelnijih tema, a to je ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper.

- Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše - rekao je muzičar.

