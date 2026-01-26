AKTUELNO

Domaći

ŠOK TERAPIJA! Evo šta Desingerica misli o Mini i Kasperu: BRUTALNO ISKREN! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen/Pink.rs ||

Reper Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao je aktuelna zbivanja na javnoj sceni.

Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, danas je došao na snimanje emisije "Pinkove zvezde", a tom prilikom je sa nama sumirao utiske o muzičkom takmičenju i prokomentarisao dešavanja na javnoj sceni.

Desingerica je često u poslednje vreme imao prepirke sa koleginicom Zoricom Brunclik, a kako kaže, on ne vidi nikakav problem i smatra da uvek kulturno govori.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ništa ružno ne kažem, samo lepo pričam da je neko lep, zgodan, mekan. Ja sam kulturan za kuću - rekao je Desingerica, koji smatra da je u žiriju dominantniji od Jelene Karleuše.

Osvrnuo se na Minu i Maneta

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

On se osvrnuo i na jednu od najaktuelnijih tema, a to je ljubav Mine Kostić i Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper.

- Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše - rekao je muzičar.

Autor: M.K.

#Dragomir Despić Desingerica

#Kasper

#Mina Kostić

#Reper

POVEZANE VESTI

Domaći

Drama u Crnoj Gori! Desingerica hitno hospitalizovan

Domaći

ŠOK NAD ŠOKOVIMA! DESINGERICA UHVATIO DEVOJKU OKO VRATA I GURAO JOJ MIKROFON U USTA: Reper OVIM postupkom ZGROZIO sve! (VIDEO)

Domaći

Šok: Desingerica javno spustio Katarinu Grujić, ona iznela mišljenje o njemu, treper brutalno uzvratio

Domaći

DESINGERICA HITNO HOSPITALIZOVAN: Evo u kakvom je stanju i šta mu se desilo

Domaći

STARE DESINGERICINE FOTKE SRUŠILE MREŽE: Nekad bukvalno bauljao i ćarlijao, a danas uzima 10.000 evra za DOBRO VEČE i patiku u glavu (FOTO)

Domaći

Desingerica nastavlja da INTRIGIRA sve! Isplivao još jedan snimak s njegovog nastupa, svi pričaju da je RENDANJE KAČKAVALJA ništa u odnosu na OVO (VID