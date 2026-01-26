AKTUELNO

OŽENIO SE AZIS! Bugarski pevač izgovorio sudbonosno DA u Americi, odmah pokazao BURME, čestitke pljušte! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Radosnu vest Azis je podelio sa pratiocima na Instagramu, gde je objavio fotografiju ruku svoje druge polovine i sebe.

Bugarski pevač Vasil Trojanov Bojanov, poznatiji kao Azis, izgovorio je sudbonosno „da“. Radosnu vest folker je podelio sa pratiocima na Instagramu, gde je objavio fotografiju ruku svoje druge polovine i sebe, na kojima su jasno vidljive burme.

„Upravo venčani! Hvala ti, Ameriko“, napisao je Azis uz objavu, otkrivši da je brak sklopio u Sjedinjenim Američkim Državama.

Foto: Instagram.com

Burna biografija

Inače, zanimljivo je i to da je Azis rođen u ženskom zatvoru u Bugarskoj, jer je njegova majka služila kaznu zbog ilegalne prodaje uvezene odeće pre pada komunizma.

Azis je, podsetimo, u jednom trenutku napravio veliki zaokret u karijeri, skinuo je masku žene i pokazao svoju pravu ličnost. Redovno ide u teretanu, na telu ima bezbroj tetovaža, a do izražaja su došle i njegova crna kosa i brada.

Foto: TV Pink Printscreen

Godine 2006. oženio se s muškarcem, iako istospolni brakovi i dalje nisu legalni u Bugarskoj. Međutim, ta ljubav bila je kratkog daha, te je čuveni pevač ubrzo nakon razvoda dobio ćerku sa svojom najboljom prijateljicom.

Nedavno je istakao da sa svojom naslednicom ima otvoren odnos i da je nikada nije lagao. Štaviše, čim je postala dovoljno velika, ispričao joj je sve o sebi.

Autor: M.K.

