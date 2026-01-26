AKTUELNO

NE PRATIMO NJEGOV LIK I DELO: Mina i Kasper uzvraćaju udarac Desingerici!

Mina i Kasper odgovorili Desingerici na prozivke, pevačica mu je čak uputila i jednu poruku.

Reper Dragomir Despić Desingerica danas je tokom snimanja nove epizode muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ dao komentar o Mini i Kasperu, koji je odmah privukao pažnju javnosti i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na pitanje novinara kako gleda na njihov javni nastup i pojavljivanje u medijima, Desingerica je bio vrlo iskren.

– Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše – rekao je muzičar.

Njegova izjava izazvala je pažnju, pa smo tim povodom kontaktirali i Minu i Kaspera kako bismo čuli njihov komentar na reperove reči.

Njihov odgovor bio je kratak, ali direktan, bez želje za daljom polemikom.

– Ne pratimo njegov lik i delo, ali nam je drago da on nas prati. Pozdrav za njega – poručili su Mina i Kasper.

Ovim komentarom jasno su stavili do znanja da ne žele da ulaze u raspravu, ali nisu bili ni nemi, već su odgovorili u svom stilu.

