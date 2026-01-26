AKTUELNO

OGLASIO SE BRAT MINE KOSTIĆ! Evo da li podržava njenu ljubav sa Kasperom: Poslao joj javno poruku...

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Iako je naletela na mnogo negativnih i pogrdnih komentara širom društvenih mreža, Kostićevoj je najvažnije da ima podršku porodice.

Pevačica Mina Kostić u poslednje vreme neprestano je u žiži javnosti zbog romanse sa izvesnim Manetom Ćuruvijom Kasperom. Iako je naletela na mnogo negativnih i pogrdnih komentara širom društvenih mreža, Kostićevoj je najvažnije da ima podršku porodice. U prilog tome govori i poruka koju joj je brat Mija Jašari napisao na svom Instagramu.

- Seko naša, uz tebe smo, kao i uvek! Ne osvrći se na nebitne ljude, koji ne znaju šta će sa svojim životima. Volimo te! - napisao je on na Instagramu, dok je Mina odmah odgovorila:

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

- Hvala, brate moj, volim i ja tebe!

Desingerica udario na Minu i Kaspera, oni uzvratili udarac

Reper Dragomir Despić Desingerica danas je tokom snimanja nove epizode muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“ dao komentar o Mini i Kasperu, koji je odmah privukao pažnju javnosti i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama.Na pitanje našeg novinara kako gleda na njihov javni nastup i pojavljivanje u medijima, Desingerica je bio vrlo iskren.

– Šok terapija, baš su čudnovate stvari tu. Zanimljivo je. Nisam ih video zajedno, ne krećem se na takvim mestima, ne znam kako to funkcioniše – rekao je muzičar.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njegova izjava izazvala je pažnju, pa smo tim povodom kontaktirali i Minu i Kaspera kako bismo čuli njihov komentar na reperove reči.

Njihov odgovor bio je kratak, ali direktan, bez želje za daljom polemikom.

– Ne pratimo njegov lik i delo, ali nam je drago da on nas prati. Pozdrav za njega – poručili su Mina i Kasper za Kurir.

Autor: M.K.

#Kasper

#Mane Ćuruvija

#Mina Kostić

