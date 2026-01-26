AKTUELNO

Domaći

NEĆETE VEROVATI ŠTA TEA TAIROVIĆ STAVLJA NA LICE: Otkrila kako neguje svoju kožu, ovo je njena rutina!

Izvor: Pink.rs, Kurir, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Tea Tairović otkrila je svoju rutinu nege lica.

Pevačica Tea Tairović važi za jednu od najzgodnijih i najenergčnijih zvezda naše scene. Na sceni ume da napravi pravi šou, a sve to joj, kako priznaje, uopšte ne pada teško jer redovno trenira i održava odličnu kondiciju. Zbog svog izgleda, Tea često dobija pitanja o tome kako se neguje i šta jede.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna, ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan – rekla je pevačica i kako je dalje otkrila, ona nema ritual nanošenja mnogo krema i preparata za negu kože, već je kod nje to sve jednostavno.

Foto: Pink.rs

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više – otkrila je pevačica.

Autor: M.K.

#Rutina

#Tea Tairović

#lice

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Iskrena do koske! Tea Tairović otkrila šta bi obrisala iz svoje prošlosti, spomenula i Teodoru Džehverović

Domaći

TEA TAIROVIĆ IMA NAVIKU ZBOG KOJE JE STRAŠNO BOLI ŽELUDAC! Pevačica otkrila sve o svojoj ishrani: Imam veoma ružnu naviku...

Extra

Influenserka kožu neguje semenom tečnosti svog muža: Napravio joj je zalihe, ali i postavio jedan uslov

Domaći

''Nisam neka domaćica'' Tea Tairović porodično proslavlja Božić: Tata je glavni u kuhinji, pasulj je za mene na prvom mestu!

Domaći

Tea Tairović objavila fotku sa medenog meseca: Plaža, šampanjac, sve pršti od luksuza (FOTO)

Domaći

NE PRESTAJE DA IZNENAĐUJE! Tea Tairović zapalila mreže fotkom na motoru: Obučena u crnu kožu ostavlja sve bez daha (FOTO)