NEĆETE VEROVATI ŠTA TEA TAIROVIĆ STAVLJA NA LICE: Otkrila kako neguje svoju kožu, ovo je njena rutina!

Pevačica Tea Tairović važi za jednu od najzgodnijih i najenergčnijih zvezda naše scene. Na sceni ume da napravi pravi šou, a sve to joj, kako priznaje, uopšte ne pada teško jer redovno trenira i održava odličnu kondiciju. Zbog svog izgleda, Tea često dobija pitanja o tome kako se neguje i šta jede.

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna, ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan – rekla je pevačica i kako je dalje otkrila, ona nema ritual nanošenja mnogo krema i preparata za negu kože, već je kod nje to sve jednostavno.

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više – otkrila je pevačica.

Autor: M.K.