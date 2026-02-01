NAŠA PEVAČICA OBJAVILA POTPUNO NAGU FOTOGRAFIJU IZ KUPATILA: Pozirala posle tuširanja bez odeće na sebi (FOTO)

Seksi Sandra izazvala je lavinu komentara zbog smele fotografije koju je objavila.

Pevačica Sandra Valterović, poznatija kao Seksi Sandra, privukla je veliku pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Ovoga puta, Sandra je pozirala potpuno gola u kupatilu, dok je grudi diskretno prekrila samo malim peškirićem.

Ona često ističe da se dobro oseća u svojoj koži i da ne vidi ništa sporno u tome da podeli provokativne fotografije, koje za kratko vreme izazovu lavinu reakcija.

"Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla"

Inače, jednom prilikom je govorila o naslednicima, a izjavom je mnoge ostavila u šoku.

- Hvala bogu što nemam dete u ovom veku, ne znam šta bih rekla... Ovo je katastrofa, kako se dete vaspitava? Ne pravite decu, ako ne možete da ih vaspitavate! Postoje fina deca, da se razumemo, ja znam prva, ali ovo ostalo, ta fina deca su u manjini, moraju roditelji sa njima ozbiljno da rade, da im se posvete, da ne bismo svedočili raznim užasima koji se događaju širom sveta, ali i kod nas - rekla je Sandra putem društvenih mreža.

Autor: Pink.rs