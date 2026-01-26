AKTUELNO

ZBOG VERENIČKOG PRSTENA MINE KOSTIĆ NASTAO HAOS NA MREŽAMA: Kasper odrešio kesu, bićete u ŠOKU kad čujete koliko košta! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Telegraf, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Mina Kostić je danas na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena.

Mina Kostić nedavno je izgovorila sudbonosno „da“ svom novom partneru, kog u šali naziva Kasper, a romantična prosidba dogodila se u televizijskom studiju. Tokom emisije, Kasper je kleknuo pred pevačicu i iz džepa izvadio dijamantski prsten, dok Mina nije krila oduševljenje ovim gestom.

Pevačica je danas na društvenim mrežama podelila fotografiju vereničkog prstena, što je ubrzo pokrenulo brojne komentare i polemike o njegovoj navodnoj, paprenoj ceni.

Foto: Instagram.com

Ovaj komad nakida napravljen je od belog zlata, a njegova vrednost u prodaji iznosi od 369.000 do 468.800 dinara, verovatno u zavisnosti od količine karata koje ima u sebi.

Nakon navoda o tajnoj veridbi, oglasila se Mina, te otkrila da se par još uvek nije venčao.

- Nije, to je prsten. Bože, tako nešto ne bih krila - prokomentarisala je ona.

- Obavestićemo kad se budemo venčavali - dodala je.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: M.K.

#Kasper

#Mina Kostić

#Prsten

#Veridba

