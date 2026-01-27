AKTUELNO

Pre tačno 13 godina sam ispisala istoriju: Jovana Jeremić podelila uspomenu iz fakultetskih dana: Ušla u antologiju i osvojila nagradu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Voditeljka Jovana Jeremić oduvek je isticala da je ponosna na svoje obrazovanje i to što se kroz život sama borila za sebe.

Sada je podelila uspomenu i prisetila se svojih uspeha tokom studija.

Jovana je podelila fotografiju staru 13 godina kada je osvojila nagradu kao student Pravnog fakulteta.

Foto: Instagram.com

- Pre tačno 13 godina sam ispisala istoriju sa svojom antologijskom i najgledanijom besedom Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. O dvostrukom moralu. Ušla u antologiju. Nagrada publike. Prvo sam postala poznata po besedništvu jer ja to i jesam u biti. Besednik. Reč je moja umetnost - napisala je ona.

