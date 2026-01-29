ONA JE NAŠA IKONA, SA NAMA JE U KUĆI! Otac Marka Gačića nakon razvoda podržao snajku: Goga našla novog dečka, a evo šta Mikica kaže o njoj

O razvodu Marka i Goge Gačić bruji javnost, a sada je harmonikaš Mikica Gačić govorio o snajki i sinu i njihovom odnosu.

Kako je "Blic" saznao, Goga je mesec dana nakon razvoda uplovila u novu vezu, a Markov otac za nju i dalje ima samo reči hvale.

Mikica Gačić je u intervjuu govorio o estradi, a na pitanje za "bivšu snajku" Gogu rekao je:

- Ona je još uvek sadašnja snajka i ona je s nama u kući. I ona je jedina snajka moja. Ona je rodila meni dva unuka i ona je za nas ikona - odgovorio je on i rekao da li je neko od unuka nasledio talenat za muziku.

- Još su mali, imam tri unuka i tri unuke. Najstarija Nikolina ima 9 godina, Tadija 6, to su Markova i Gogina deca, dok ostali unuci imaju po 2, 3 godine i još je rano da pričamo o tome. Ali su svi muzikalni i reaguju na muziku uvek pozitivno. Čim deda uzme harmoniku to je žurka, svi ustaju. Pogotovo kad su neka porodična okupljanja ili praznici. Uvek smo zajedno na okupu i onda je to uvek opštenarodno veselje - rekao je Mikica.

Uživa u novoj ljubavi

Podsetimo, kako smo saznali, Goga uživa u vezi sa članom svog benda. Vezu sa njim još uvek nije obelodanila, ali njih dvoje uživaju u ljubavi daleko od očiju javnosti.

Inače, Marko se oglasio povodom razvoda i potvrdio vesti.

- Obzirom da se nismo oglašavali vezano za situaciju o kojoj se piše poslednjih dana, ovo će biti jedino oglašavanje povodom toga. Želimo da obavestimo javnost da smo odlučili da okončamo naš brak. Odluka je doneta zajednički i u miru. Molimo medije i javnost za razumevanje i poštovanje naše privatnosti. Nećemo davati dodatne izjave povodom ove teme - napisao je Marko Gačić.

Autor: M.K.