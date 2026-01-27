PRVA SLIKA TRUDNE EDITE ARADINOVIĆ! Utegla se u uske stvari, stomačić se nazire u trećem mesecu trudnoće!

Pevačica je objavila nove fotografije iz kabine jednog butika gde je isprobavala stvari, a uska, siva haljina istakla je njeno telo i stomačić koji počinje da se primećuje.

Edita Aradinović uskoro će se ostvariti u najlepšoj životnoj ulozi. Mlada pevačica nedavno je potvrdila vest koju smo mi prvi, ekskluzivno objavili - da je u blagoslovenom stanju. Edita trenutno je u 3. mesecu trudnoće, a stomačić se već pomalo vidi.

Podsetimo, Edita Aradinović čeka prvo dete s partnerom Nenadom Stevićem, kog je nedavno predstavila javnosti.

- U vremenu kada se mnogo piše i nagađa, ovu vest želim da podelim sama, onako kako je osećam. Moja porodica bice veća za još jednog člana. Trudna sam. Zahvalna sam Bogu na svemu. Za mene počinje nova era. Jedan novi život. Ovo je trenutak koji se ne objašnjava. Samo se živi. Komentare na ovu objavu gasim jer biram mir. Za sebe. Za svoje dete - poručila je Edita Aradinović i stavila i emodži devojčice, što je mnogima delovalo kao znak da je zapravo otkrila i pol bebe.

Inače, kao i mnoge trudnice, Edita Aradinović ima pojačan apetit, na šta se požalila svojim pratiocima.

- Da li mogu da budem veća svinja?! Zašto sam tolika svinja? Eto, nerviram se... - zapitala se Edita Aradinović koja se posle nastupa, u sitne sate, prepustila pici, gaziranom piću, a potom i palačinkama.

Autor: S.Z.