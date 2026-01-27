Naša pevačica objavila sliku iz bolnice! Otišla na drugu operaciju: UNIŠTILI SU MI NOS (FOTO)

Pevačica Tatjana Pejčić proslavila se u jednom muzičkom takmičenju, a sada je zabrinula fanove kada je podelila fotografiju iz bolnice.

Ona je operisala nos, a kako kaže, dugo se dvoumila da li da svoju priču podeli sa javnosti. Tatjana je najpre podelila fotografiju iz bolničke sobe na kojoj se vidi da joj je nos u zavojima.

- Godina nije ni počela, ja se čašćavam uveliko - napisala je ona, a kasnije dodala:

- Razmišljala sam da li da objavim bilo šta u vezi ovoga sa operacijom koju sam imala pre par dana jer generalno ne volim tako neke stvari da kačim na društvene mreže uopšte. Međutim, svest mora da se malo probudi među ljudima koji prvenstveno pevaju. Dosta ljudi i kolega se javilo koji žele da reše problem sa devijacijom jer znate kako, nama i nos i grlo treba da su u funkciji 300% - napisala je pevačica, pa nastavila:

- Budite slobodni da me pitate bilo šta u vezi ovoga jer je meni ovo druga "generalka" pošto su mi prvi put uništili nos, ali u Srbiji. Ne samo meni, već i još nekim koleginicama koje dobro znate. Pozdrav!



Autor: N.B.