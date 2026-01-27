Srpski biznismen za tri dana pukao sto hiljada evra: Na rođendanskom slavlju mu pevale Rozga i Tamara Milutinović, sve prštalo od luksuza

Na Kopaoniku već tri dana traje neviđeno slavlje u režiji jednog srpskog biznismena koji je odlučio da svoj rođendan proslavi u velikom stilu.

Kako se priča na ovoj planini, on je za svoje prijatelje organizovao pravi gala ugođaj, koji uključuje sve – od plaćenog smeštaja do angažovanja muzičkih zvezda, među kojima su Jelena Rozga i Tamara Milutinović za koje je izdvojeno 100.000 evra.

Vrhunac proslave dogodio se trećeg dana, kada su na Kopaonik stigla poznata imena domaće i regionalne scene. Kako bi sve proteklo u najboljem redu i daleko od očiju javnosti, na lokalu u kojem se slavilo navučene su zavese, a mere diskrecije bile su na visokom nivou.

Izvor upućen u detalje proslave otkriva da su specijalne gošće bile čuvane kao stroga tajna.

– Nekoliko pevača već je pevalo, a za treću noć, u ponedeljak, ostavili su Jelenu Rozgu i Tamaru Milutinović. Koliko znam, obe su stigle kao iznenađenje i o tome se nije pričalo, potrudili su se da sve drže u tajnosti. Od muških izvođača, treću noć je pevao Nenad Knežević Knez, on je otvorio veče, pre nego što su došle njih dve, navodi izvor sa lica mesta.

Pored hrvatske zvezde Jelene Rozge i naše pevačice Tamare Milutinović, atmosferu je do usijanja doveo i Nenad Knežević Knez. Rozga, kako se saznaje, nije napuštala svoj hotel sve do trenutka kada je trebalo da izađe na binu.

Domaćin se potrudio da zvanicama obezbedi potpuni luksuz, plaćajući smeštaj i za goste i za izvođače. Prema procenama, ovo zadovoljstvo koštalo je pravo bogatstvo.

– Gostima ništa ne fali, čovek se baš otvorio povodom rođendana i priuštio je i sebi i porodici i prijateljima pravi ugođaj. Za goste pevače je takođe, naravno, obezbeđen smeštaj. Sve zajedno košta sigurno 100.000 evra. I više, ali ajde neka bude sto, da zaokružimo – istakao je izvor sa Kopaonika.

Autor: N.B.