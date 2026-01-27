U jeku porodične drame, snimak Bruklina Bekama sa suprugom oduševio sve: Evo šta rade odbegli sin i snajka (VIDEO)

Nikol Pelc javno je iskazala ljubav suprugu Bruklinu Bekamu svega nekoliko sati nakon što se njegova porodica u ponedeljak pojavila u Parizu bez njega. Na TikToku je objavila dirljivu video montažu punu nežnih trenutaka s Bruklinom i snimaka njihove svakodnevice s psom.

Uz pesmu "Yellow" grupe Coldplay, 31-godišnja Pelc i 26-godišnji Bekam na snimcima uživaju u romantičnim večerama, nazdravljaju vinom, razmenjuju poljupce i maze se sa svojim psom. Video se završava emotivnim zagrljajem, a Nikola je u opisu kratko poručila: "Volim te, Brukline Bekam".

Objava je stigla nedugo nakon što se cela Bruklinova porodica - majka Viktorija, otac Dejvid, braća Romeo i Kruz i sestra Harper - u ponedeljak pojavila na reviji visoke mode za proleće/leto 2026. u sklopu Nedelje mode u Parizu. Romeu i Kruzu pridružile su se i njihove devojke, Kim Ternbul i Džeki Apostel.

Kako piše Hello!, porodica Bekam došla je da podrži Viktoriju, kojoj je francuska vlada dodelila odlikovanje Viteza Reda umetnosti i književnosti (Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres). Reč je o priznanju koje se dodeljuje za doprinos kulturi i umetnosti. Romeo (23) i Kruz (20) su na Instagramu podelili porodičnu fotografiju, a Romeo je poručio: "Ponosan sam na tebe, mama", uz emotikone srca.

Iako se porodica Bekam nije direktno osvrnula na javne optužbe koje je Bruklin ranije ovog meseca izneo na račun svojih roditelja, ostavljaju utisak da se ne obaziru na dramu. Bruklin je, naime, optužio Viktoriju (51) i Dejvida (50) da pokušavaju da mu unište brak s Nikolom, te je tvrdio da je njegova majka na njegovom venčanju 2022. godine "neprimereno" plesala s njim.

Autor: N.B.