Evo koliko zapravo košta verenički prsten Mine Kostić: Kasper ga doneo iz Amerike a platio ga je OVOLIKO

Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper nedavno je verio pevačicu Minu Kostić u emisiji uživo. Mediji su preneli da je on za prsten iskeširao oko 369.000 dinara, a sada je isplivala prava istina o vrednosti prstena.

Naime, na društvenim mrežama su korisnici zapazili da se isti prsten može pronaći u jednom američkom tržnom centru.

Kako se navodi na njihovom zvaničnom sajtu, cena prstena je 144 dolara, što je oko 14.200 dinara, a komentari su se nizali.

Recite mi da grešim pic.twitter.com/78Mh6hhGpc — Milica Nisić (@Nisic2Nisic) 26. јануар 2026.

Naime, u javnost je dospela konverzacija Kaspera sa njegovim prijateljem iz 2024. godine u kojima je pisao kako "mora da dođe do Nataše Bekvalac" iako je lično ne poznaje.

On sa Bekvalčevom nikada nije bio u kontaktu, a prepiska koja je isplivala nastala je pre 16 meseci.

- Brat moj. Rešio sam da oženim Natašu Bekvalac. Volim tu ženu pola života. Ja moram da dođem do nje. Moram - napisao je Kasper tada.

- Nije mi se dalo u Njujorku kad je bila, a bilo je jako blizu.... Na starom mom Instagram profilu smo razmenjivali nekoliko poruka tada... a onda sam ugasio taj profil... i j***ga. Sad sam tebi na njenom profilu komentar stavio... pročitaćeš... - nastavio je.

- Moram da nekako dođem do nje... Moram. To je žena koju volim oduvek. Pričaću ti... Boli me k. Nek je najgora... ali za mene.... Evo već 20 godina je najbolja - zaključio je Kasper.



Autor: N.B.