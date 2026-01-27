Danas bi Marinko Rokvić napunio 72. godine: Nikolina objava naterala je mnogim suze na oči (FOTO)

Legendarni pevač Marinko Rokvić preminuo je 2021. godine, a danas bi proslavio 72. rođendan.

Njegov sin Nikola se danas oglasio na svom Instagramu i podelio sliku oca uz emotivnu poruku:

- Danas bi zajedno slavili Svetog Savu i tvoj 72. rodjendan! Voli te tvoj sin soko!

Ljubavna priča Marinka i Slavice

Nažalost, njegova prerana smrt 2021. godine potresla je sve koji su ga voleli i poštovali, a posebno njegovu suprugu Slavicu, koja je sa njim provela više od tri decenije u ljubavi, braku i zajedničkom životu.

Iako su kroz godine prolazili kroz mnoge izazove, Slavica je uvek bila njegov oslonac. Uspeli su da izdrže sve teške trenutke, da grade porodicu i da opstanu u svetlu pozornice, koju je Marinko svojim talentom zauzimao sa posebnim šarmom.Ipak, ništa nije bilo teže za Slavicu od trenutka kada je, 2021. godine, izgubila svog životnog partnera, čoveka sa kojim je podelila svaki lep i težak trenutak.

Njihov brak započeo je kao priča o dvoje mladih ljudi, ali vremenom je prerastao u temelje jedne stabilne porodice, u kojoj je ljubav bila snažna kao stena, a međusobno poverenje neupitno.

Marinko i Slavica izgradili su život na zajedničkim vrednostima i poštovanju, ali ta stabilnost bila je poljuljana nekoliko godina pre nego što su se razdvojili 2016. godine.Marinko, kao i mnogi ljudi u njegovoj industriji, pao je u iskušenje i prevario svoju ženu sa mlađom devojkom. Ta veza bila je veliki udarac za njegovu porodicu, ali i za njega samog. U tom periodu, Slavica je odlučila da se povuče, da donese tešku odluku o okončanju braka. Te 2016. godine, par je zvanično bio razveden, a Slavica je morala da pronađe snagu da nastavi dalje, da podnese tu pretrpljen gubitak poverenja.

No, Marinko nije odustao. Svestan greške koju je napravio borio se za ljubav koju je sa Slavicom izgradio tokom svih tih godina. Njegov trud nije bio uzaludan; nakon vremena, došlo je pomirenje i ponovno okupljanje porodice. Iako su se suočili sa velikim izazovima, njihova ljubav je izdržala. Na kraju, Marinko je uspeo da povrati poverenje svoje žene i, iako su se razdvojili, ponovo su bili zajedno, u braku koji je trajao 36 godina.Kroz sve to, Slavica je bila stub porodice. S njom su bili i njihovi sinovi Nikola i Marko, koji su odrasli, zasnovali svoje porodice, dok sa bratom Dariom Marinkovim vanbračnim sinom, imaju blizak i lep odnos upravo zahvaljujući Slavici.

Slavica je, uprkos svemu, uvek bila ta koja je održavala porodičnu harmoniju, koja je brinula o svima, koja je bila prisutna u radosti i tugi.Iako je Marinko preminuo, njihova ljubav ostaje večna. Slavica je sada snagu pronašla u svojim sinovima i njihovoj deci, koja joj je pomogla da nastavi dalje. Kako kaže, sada izgleda bolje nego ikada.I dok je Marinko bio na samrti, bio je svestan da mu se kraj približava, ali nije želeo da ide u bolnicu. Proveo je poslednje trenutke svog života na rukama svoje voljene supruge, sa kojom je proveo gotovo četiri decenije.Ona je, kako kaže, bila njegov oslonac i u najtežim trenucima, a u njegovim očima, bila je "paunica" – žena koja je bila i fizički lepa, ali i najbolja supruga koju je mogao da poželi.

– Moja mama se svima hvali sa snajama, Paunicom i Golubicom – govorio je Marinko u jednom intervjuu 1994. godine.

– Golubicom zove ženu moga brata, jer lepo peva, a diveći se uzgledu moje Slavice ponosno kaže: 'Vidi kako mi se šeće po kući, kao kakva paunica.' Naravno, kao i svakom muškarcu, prija mi to što imam lepu i doteranu ženu, koja je pored toga i divna supruga, majka i domaćica – dodao je on.

