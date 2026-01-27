AKTUELNO

Domaći

Evo šta Mina Kostić kaže za cenu vereničkog prstena: Komentari na mrežama pljušte da je dijamant fejk

Izvor: kurir, Foto: TV Pink Printscreen ||

Folk pevačica Mina Kostić oglasila se posle spekulacija na društvenim mrežama o ceni vereničkog prstena koji joj je stavio na prst Mane Ćuruvija Kasper.

Naime, pojavile su se dve varijante - da je prsten od belog zlata s dijamantma koji košta od 369.000 do 468.800 dinara, ali i da ga je Kasper kupio za 99,99 dolara na sajtu "Walmart.com".

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Kostićeva.

Foto: Instagram.com

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce kada ju je zaprosio.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

Autor: N.B.

#Cena

#Karijera

#Mina Kostić

#Prsten

#Veridba

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

ZBOG VERENIČKOG PRSTENA MINE KOSTIĆ NASTAO HAOS NA MREŽAMA: Kasper odrešio kesu, bićete u ŠOKU kad čujete koliko košta! (FOTO)

Domaći

ZAPETLJALI SE U LAŽI?! Mina u emisiji tvrdila da Kasper nije bio oženjen, a onda je on priznao da ipak jeste! Evo kako reaguje na priče da je PREVARAN

Domaći

AKO ME KASPER PREVARI... Mina Kostić se ne odvaja od dečka, a evo šta on kaže o aferi sa rijaliti učesnicom i komentarima da je prevarant

Domaći

KASPER VERIO MINU KOSTIĆ! Šok u programu uživo: Izvadio prsten pred svima, ona se preksrstila i REKLA DA!

Domaći

GORE MREŽE ZBOG KASPERA: Isplivala privatna slika dečka Mine Kostić, komentari pljušte (FOTO)

Domaći

Evo koliko zapravo košta verenički prsten Mine Kostić: Kasper ga doneo iz Amerike a platio ga je OVOLIKO