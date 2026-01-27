ZAVRŠEN ISPRAĆAJ ZA KREMACIJU SENKE VELETANLIĆ: Sestra Bisera se oprostila pesmom MILO MOJE, Vasil održao dirljiv govor

Senka Veletanlić kremirana je danas, a od nje su se na Novom groblju u Beogradu oprostili prijatelji, kolege i porodica. Sestra Bisera Veletanlić otpevala joj je pesmu "Milo moje" za poslednji pozdrav, dok je Vasil održao govor.

Saučešće porodici izjavili su članovi grupe Neverne Bebe, Nikola Čuturilo, Rade Radivojević. Poslednje zbogom Senki danas upućuju i Jovan Maljoković, Tanja Šikić, Milan Đurđević, Petar Janjatović.

Sin Vasil Hadžimanov , snaga i sestra Bisera Veletanlić neutešni su danas i oni primaju saučešće u kapeli.

Senka Veletanlić rođena je 27. maja 1936. godine u Zagrebu i bila je poznata jugoslovenska pevačica i glumica.

Počela je da peva u horu KUD “Joža Vlahović”, i sa njima je prvi put putovala u Pariz, Belgiju, Italiju, a 1958. godine, napravila je prve snimke za Radio Zagreb. Završila je Ekonomski fakultet, ali je odlučila da se profesionalno bavi muzikom. 1960. godine, na Opatijskom festivalu, otpevala je pesmu “Noć bez zvezda” i tako je rođena nova pevačka zvezda šezdesetih. Na tadašnjoj estradi Senka je postala prepoznatljiva po svojoj eleganciji i prefinjenosti, uvek profesionalna, suzdržana, a temperamentna u interpretaciji. 1963. godine na Opatijskom festivalu pevala je “Oprosti volim te”, a 1968. “Što me čini sretnom”, u alternaciji sa Josipom Lisac.

Udala se za Tihomira Petrovića i preselila u Beograd. Taj brak nije potrajao i ona se sredinom šezdesetih udaje za kolegu Zafira Hadžimanova. 1967. godine Senka i Zafir priređuju svoj prvi recital u pozorištu “Atelje 212” u Beogradu, a TV Beograd po prvi put snima jedan koncert “lakih nota” uživo. 1972. godine sa sestrom Biserom pevala je “Mi znamo sve”. Sestre Veletanlić ostale su u sećanju kao legende domaćih šlagera. Nešto kasnije, svaka od njih našla je svoj put. Sa Zafirom ima sina Vasila Hadžimanova, džez muzičara.



Autor: N.B.