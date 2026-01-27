Sin Đoleta Balaševića pozirao bez majice: Sav u tetovažama baškari se u džakuziju, a evo gde se nalazi i sa kim (FOTO)

Aleksa Balašević, sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, trenutno uživa sa suprugom Nikolinom i ćerkicom Verom u Švajcarskoj. Aleksa se na mrežama oglasio i pokazao kako se provode.

Naime, Aleksa je prvo objavio snimak iz džakuzija, a tom prilikom je bio bez majice pa su tetovaže po njegovom telu bile u prvom planu.

Oni porodično uživaju u zimskoj idili, pa je tako Aleksa podelio i sliku sa suprugom Nikolinom koja je na sebi imala belu bundu i šubaru na glavi.

Oko njih je bila prava idila - planine, sneg i sunce koje dodatno uticalo na to da dan bude još lepši.

Ovako Aleksa govori o supruzi

Aleksa je svojevremeno otvoreno govorio o tome koliko ga je Nikolina oduševila, te i šta mu se od starta svidelo kod nje.

- Dok nju nisam upoznao, nisam bio toliko duhovno stabilan. Sve se promenilo kad sam sreo Nikanu. Bila je nevina, preobrazovana, postila je, pomagala starijima, umivala se na praznik Cveti i nije pila alkohol. Tada sam počeo da se osećam još jačim, jer pored sebe imam osobu koja sa mnom ide u borbu, na hodočašće i nemirnu Palestinu, ali i na Bahame - izjavio je Aleksa jednom prilikom za medije.



Autor: N.B.