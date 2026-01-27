Ovo je istina o testamentu Marinka Rokvića: Evo kako je pevač podelio imovinu, imao je i vanbračnog sina

Legendarni pevač Marinko Rokvić umro je 6. novembra 2021. godine, a danas bi slavio 72. rođendan. Marinko je iza sebe ostavio trojicu sinova, Nikolu i Marka kao i Darija kojeg je dobio u vanbračnoj zajednici.

Marinko Rokvić je želeo da materijalno obezbedi sinove, a bilo mu je bitno i to da Nikola i Marko imaju blizak odnos sa Darijom koji ne živi u Srbiji. Kako se svojevremeno navodilo, Marinko nije želeo da za sobom ostavi testament već je imovinu raspodelio na ravne časti.

- Marinko je s jedne strane bio veliki vragolan, a s druge veliki gospodin, ali porodica mu je bila na prvom mestu. Sinove nikad nije razdvajao. Svu trojicu je neizmerno voleo - ispričala je pevačica bliska sa Rokvićima za domaće medije.

- Pružio im je sve što je mogao, a ono što je stekao tokom života i bogate karijere podelio je na ravne časti. Nijedan sin nije zakinut, što bi se reklo, ni za ljubav, pažnju, a ni za nekretnine i finansije koje je ostavio iza sebe. On je bio svestan da je bolest opasna i da uzima maha, pa je s decom otvoreno razgovarao o svemu i uz dogovor su raspodelili da svi u porodici budu zadovoljni. Nije želeo da ode a da za sobom ostavi sinove koji će da se svađaju oko imovine. Videli ste da je kako dolikuje ispraćen na večni počinak, verujte, to je i zaslužio.

Podsetimo, Dario je jednom prilikom govorio o susretu sa ocem.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio - ispričao je jednom prilikom Dario, koji se davnih dana sa majkom odselio u Kanadu.

Iako nisu odrasli zajedno, sa braćom po ocu i blizak i prijateljski odnos i sve to, kako je naglasio, zahvaljujući Slavici Rokvić.

