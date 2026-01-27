AKTUELNO

CECA O PLANOVIMA DA POSETI VELJKA U RUSIJI! Pevačica otkrila kako se snašao u drugoj zemlji: Tamo je hladno, ali se ne žali

Ceca Ražnatović otvoreno je govorila o planovima koje ima na početku ove godine.

Ceca je nedavno otkrila da je Veljko otišao u Rusiju gde se priprema za boks meč i po trenutnim planovima ostaće tamo najmanje godinu dana. Ona je sada pričala o potencijalnoj poseti sinu.

- Sa svima se čujem, sa svima. Hladno je u Rusiji, ali Veljko se ne žali inače više voli zimu. Pa za sada ne planiram da idem, imam mnogo obaveza. Počinje sve iznova da se snima i Zvezde Granda i Ceca šou i moji koncerti, obavešteni ste već o tome. Tako da, za sada ne, eventualno možda mart - rekla je Ceca.

Ona je dodala i da je uskoro očekuju tri uzastopna koncerta na Jahorini, što je kratko prokomentarisala:

- Neka mi je Bog u pomoći - rekla je Ceca kroz smeh.

Inače, Veljko je na svom Instagramu podelio fotografiju na kojoj zagrljen pozira sa suprugom Bogdanom ispred Kazanjske saborne crkve u Moskvi. On već neko vreme živi u Rusiji, a ovo je Bogdanina prva poseta suprugu.

Veljko u Rusiji trenira nakon povrede koju je imao, a porodica mu pruža maksimalnu podršku da što lakše prebrode razdvojenost.

