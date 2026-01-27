AKTUELNO

Cecinom sinu rascepana usna: Veljko objavio sliku iz ringa, ovakvog ga niste videli (FOTO)

Veljko Ražnatović nedavno se preselio u Rusiju gde će biti narednih godinu dana. Veljko, inače, trenira dva puta dnevno, a sada je objavio sliku iz ringa na kojoj vidimo da mu je rascepana gornja usna.

Naime, Veljko se potpuno posvetio treningu, pa je neko vreme bio i bez društvenih mreža. Poslednjih dana je aktivan i sada se oglasio nakon treninga.

Danas je sparingovao sa suparnikom, nakon čega se oglasio i pokazao kako se borio, a vidljiva je bila povreda na gornjoj usni.

- Dobar sparing - piše u objavi.

CECA O PLANOVIMA DA POSETI VELJKA U RUSIJI! Pevačica otkrila kako se snašao u drugoj zemlji: Tamo je hladno, ali se ne žali

Podsetimo, Ceca je nedavno govorila o Veljkovom životu u Rusiji.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf tada i dodala da se ne zna koliko će ostati tamo:

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - objasnila je ona.

Autor: N.B.

