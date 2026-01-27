AKTUELNO

Domaći

Mili doživeo saobraćajku na Tajlandu! Slomio rebro i odrao kožu od glave do pete, a evo kako se oseća posle nezgode

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Kompozitor Aleksandar Milić Mili vratio se svojim poslovnim obavezama posle putovanja na Tajland, gde je doživeo nezgodu od koje se sada oporavio.

On je na egzotičnoj destinaciji doživeo saobraćajku i tom prilikom povredio kuk i polomio rebro. Na pitanje kako je i da li se oporavio, kratko je rekao:

- Jesam, kao što vidite, kao nov sam - poručio je Mili.

Podsetimo, Mili je na društvenim mrežama otkrio da je već četvrtog dana odmora pao je sa motora i zakucao se u ogradu zbog čega je odmah hospitalizovan.

- Leteo sam 6 metara i zabio se u neku ogradu. Nisam kriv, parkiran kamion na okuci krenuo u rikverc i imao sam sreće samo polomio rebro, uganuo kuk i odrao kožu od glave do pete - otkrio je tada Mili.

Autor: D. T.

#Aleksandar Milić Mili

POVEZANE VESTI

Domaći

Aleksandar Milić Mili imao saobraćajnu nezgodu na Tajlandu: Leteo šest metara, pa se zakucao u ogradu

Domaći

Skinuo se Mili! Pogledajte kako u šestoj deceniji grmi na Tajlandu: Mokar, znojav, puca od mišića (FOTO)

Domaći

MILI NAPRAVIO HAOS NA TAJLANDU! U društvu poznate crnke, dočekao SRPSKU NOVU GODINU, a onda otkrio šta misli o NJOJ!

Domaći

SLOBA SA ŠTAKAMA, A JELENA SE NE ODVAJA OD NJEGA! Evo kako pevač provodi vreme nakon što je slomio stopalo: Par se oglasio na mrežama! (FOTO)

Domaći

SLOMLJEN OD TUGE! Mili ne dolazi sebi zbog smrti Ljiljane Jorgovanović: DO POSLEDNJEG DANA...

Domaći

Čuo sam se sa Anom: Mili otkrio kako se pevačica oseća nakon incidenta na konceru u Čačku