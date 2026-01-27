Mili doživeo saobraćajku na Tajlandu! Slomio rebro i odrao kožu od glave do pete, a evo kako se oseća posle nezgode

Kompozitor Aleksandar Milić Mili vratio se svojim poslovnim obavezama posle putovanja na Tajland, gde je doživeo nezgodu od koje se sada oporavio.
On je na egzotičnoj destinaciji doživeo saobraćajku i tom prilikom povredio kuk i polomio rebro. Na pitanje kako je i da li se oporavio, kratko je rekao:
- Jesam, kao što vidite, kao nov sam - poručio je Mili.
Podsetimo, Mili je na društvenim mrežama otkrio da je već četvrtog dana odmora pao je sa motora i zakucao se u ogradu zbog čega je odmah hospitalizovan.
- Leteo sam 6 metara i zabio se u neku ogradu. Nisam kriv, parkiran kamion na okuci krenuo u rikverc i imao sam sreće samo polomio rebro, uganuo kuk i odrao kožu od glave do pete - otkrio je tada Mili.
Autor: D. T.