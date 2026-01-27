Karleuša posle drame sa Tošićem grmi u Gučiju od glave do pete: Od njegovih para! (VIDEO)

Pop zvezda Jelena Karleuša privukla je ogromnu pažnju pripadnika sedme sile svojim jučerašnjim dolaskom na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", budući da je to njeno prvo javno pojavljivanje posle drame sa bivšim suprugom Duškom Tošićem.

Karleuša, koja godinama unazad važi za ikonu stila na ovim prostorima, još jednom je opravdala tu titulu pojavivši se u upečatljivoj Guči kombinaciji. Sve je bilo u istom, prepoznatljivom dezenu - košulja, suknja, čizme i torbica, a brdo komentara izazvao je njen TikTok video.

Naime, JK je zavodljivo pozirala i uputila kratku provokaciju:

- Od njegovih para - napisala je ona.

Duško promenio brave, pa dao nove ključeve

Podsetimo, do drame je došlo dok je Jelena sa ćerkama Atinom i Nikom boravila u Dubaiju. Duško Tošić je tada ušao u stan na Dedinju u kom Jelena živi sa ćerkama i promenio sve brave, o čemu je nije obavestio.

Čim je saznala, kontaktirala je policiju koja je izašla na lice mesta, a potom se za medije oglasio i Tošićev advokat, koji je objasnio da je stan njegov, iako su mediji objavili da se stan vodi na njihove maloletne ćerke.

U nedelju, po sletanju na beogradski aerodrom, pop zvezda je izjavila:

- Prema poslednjim informacijama koje imam, ključevi su vraćeni, kao i životinje i kućne pomoćnice. Sve se rešilo. Tresla se gora, rodila se nova brava. Zaista ne znam zašto je to uradio. Možda bi trebalo Duška da pitate za ove poteze. Pokušala sam da imam pet dana odmora, ali se to nije desilo. Vraćam se umornija nego što sam otišla. Ovo je sve veliki stres, kako za mene, tako i za decu - rekla je JK okupljenim novinarima.

Autor: D. T.