Mina Kostić neutešna, slomljena od bola: Nedostaješ... (FOTO)

Danas je težak dan za pevačicu Minu Kostić, a ona se tim povodom oglasila na svom Instagramu. Kako je otkrila, danas je godišnjica smrti njenog oca, Alije.

Mina je podelila staru fotografiju svog oca i istakla koliko joj nedostaje.

- Tata vole te tvoja neutešna deca... Nedostaješ zauvek. Nedostaješ tatice na današnji dan smo te izgubili tatice - napisala je ona uz emotikone slomljenog srca.

Podsetimo, Mina i Kasper gostovali su u emisiji Ognjena Amidžića, gde je Minin dečko ispričao kako je krenula njihova ljubav na društvenim mrežama, a onda je usledio šok za sve u studiju, kao i gledaoce kada ju je zaprosio.

- Prvi kontakt je bio preko Instagrama. Počeli smo sa glasovnim porukama, pa sam je pozvao da dođe ako hoće, pošto je tada bila u daunu... Aktivan sam bio na TikToku kod jednog prijatelja koji je držao lajv, imali smo tematske emisije. Puno ljuudi nas je slušaalo, ja sam je pozvao, ona je došla. Zbog vremenske razlike, to je bilo baš iscrpljujuće za nju, nije joj bilo zdravstveno okej. To se nizalo, noć za noć... - prisećao se Kasper.

Autor: pink.rs