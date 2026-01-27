Ćerka je plakala zbog mog odnosa sa Jovanom Pajić: Poznati folker šokirao priznanjem, a evo zbog čega je bio u zatvoru

Pevač Bata Zdravković decenijama je prisutan na muzičkoj sceni, a najveću popularnost stekao je hitom "Kako starim sve te više volim".

Ipak, u poslednjih nekoliko godina publika ga retko viđa u javnosti, a pevač je sada odlučio da iskreno progovori o životu, karijeri i događajima koji su ga oblikovali - uključujući i boravak u zatvoru.

Njega su svojevremeno povezivali sa Jovanom Pajić, o čemu je sada iskreno govorio:

- Jovanu gledam kao svoje dete, ona je čigrasta, lepo peva i ušli smo u zajedničku grupu i provodili smo vreme, imali smo sličan humor, slična razmišljanja i bili smo ekipa. Niko ne može da nas spoji, jer to je sve bilo pokriveno kamerama, ako jeste, neka mi neko pokaže neki snimak. Ne znam zašto su to uradili i meni nije predstavljalo to problem, ali moja ćerka je tada krenula u prvi razred osnovne škole i dolazila je kući ridala i plakala jer su joj deca govorila "tvoj tata se zaljubio u Jovanu Pajić ostaviće tvoju mamu, brata i tebe". Supruzi isto nije bilo lako, ali znala je šta je šou biznis. Ne kajem se što sam tad ušao, ali sam odbio posle još dva puta kada su me zvali, jer nisam mogao da izdržim. Bio sam u vojsci, zatvoru i u rijalitiju "Farma", najteže sam podneo rijaliti, ali izdržao sam tri i po meseca, a sada ovo godinu dana ne znam kako ljudi izdrže.

Bata je otkrio da je proveo i godinu dana u zatvoru i prvi put progovorio o danima iza rešetaka.

- Zatvor je priča kad sam bio dete, bio sam nestašan i proveo sam u istom godinu dana. Živ čovek može sve da izdrži, bio sam mlad i lud, sad sam samo lud. Ne želim da se sećam. To je jedno zanimljivo iskustvo i škola. Moj deda je krstio jednog čoveka Dragana, on je naš kum i zaposlio se kao čuvar u zatvoru i on mi je bio čuvar i jednom sam otišao na kafu uveče, jer nisam mogao da spava i ostali su komentarisali kako drukam i onda više nisam išao uveče na kafe. Nisam imao privilegije, jel sam ja kriv što se kum zaposlio u zatvoru? Mnogo ljudi je bilo, jedan se ne kupa, drugom smrde noge, treći hrče i menjao sam spavaone i bio je jedan čuvar koji je voleo da mlatne pendrekom i jednom me je udario i ja skočim, a on mi kaže “kumče, otkud ti tu“, zvao me je tako zbog kuma, a on prvo udara pa pita, ali sad mi je to anegdota i jako smešno, tad nije bilo – sa osmehom priča on.

Autor: D .T.