Tamara Milutinović danima jela samo ove tri namirnice i skinula 9 kilograma, evo u čemu je caka

Pevačica Tamara Milutinović našla se u centru pažnje javnosti zbog spekulacija o razvodi, a sada je otkrila da je za samo mesec dana smršala je devet kilograma, a tajna njene vitke linije krije se u disciplini i svega tri namirnice koje jede.

Ima praktično rešenje.

- Na autofagiji odavno. I pre trudnoće sam držala tu autofagiju, a onda sam naravno tokom trudnoće napravila pauzu. Kasnije, kada sam prestala da dojim, nastavila sam sa tim - rekla je Tamara i dodala da je izgubila devet kilograma za mesec dana.

- To nije bila samo autofagija, već i akupunktura i jedna stroga dijeta od samo tri namirnice - naglasila je pevačica i otkrila detalje:

- Jedete samo kuvana jaja, piletinu sa malo soli i neku ribu. Ali apsolutno samo to, ne smeš ni salatu. Ni voće, ni povrće, ni hleb, ništa drugo.

Pored toga, imala je i važnu poruku za sve koji se eventualno odluče da krenu njenim stopama, kako bi postigle pravi efekat.

- Ako neko krene da drži tu dijetu, apsolutno ništa više se ne uzima. Kada kažem tri namirnice, apsolutno su samo tri namirnice. Posle desetog dana može da se ubaci 100 g salate za ceo dan - istakla je pevačica.

Autor: D. T.