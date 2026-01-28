Sin poznatog pevača kao Švarceneger: Zgodni Dorćolac mami uzdahe, džinovsko telo mu puca od mišića (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: kurir, Foto: Instagram.com ||

Sin prvenac čuvenog muzičara Ramba Amadeusa, Ilija, izrastao je u pravog muškarca i sve češće privlaci pažnju gde god da se pojavi.

 Mladi Dorćolac važi za pravog šmekera, a devojke, kako kažu upućeni, bukvalno „odlepljuju" na njegov izgled, harizmu i stav. Sudeći po fotografijama koje sam objavljuje na društvenim mrežama fizički može da parira ni manje ni više nego Arnoldu Švarcenegeru kada je bio u najvećoj životnoj snazi i maldosti. 

Ilija je odrastao daleko od estradne pompe, ali je očigledno da je od oca nasledio autentičnost, samopouzdanje i šarm koji se ne uči s tim se rađa. Visok, zgodan i uvek opušten, sa prepoznatljivim stilom koji kombinuje urbano i nenametljivo, lako osvaja simpatije nežnijeg pola. 

 Na Dorćolu, gde često boravi, već važi za jednog od najpoželjnijih momaka, a priče o njegovim osvajanjima sve su cešce tema gradskih kuloara. Za razliku od mnogih naslednika poznatih licnosti, Ilija ne koristi prezime kao kartu za uspeh. Naprotiv deluje prirodno, prizemno i kulturno, što ga čini još privlacnijim. Devojke posebno ističu njegov manir pravog džentlmena, ali i duhovitost, zbog koje društvo uvek rado provodi vreme s njim.

Iako je pravi zavodnik, Ilija ne voli da se eksponira i retko se pojavljuje u javnosti, što dodatno budi interesovanje. Upravo ta doza misterije čini ga još zanimljivijim, pa ne čudi što mnoge pripadnice lepšeg pola sanjaju da osvoje njegovo srce.

Jedno je sigurno - sin Ramba Amadeusa izrastao je u lepog, pametnog i harizmatičnog mladica, koji svojim ponašanjem potvrđuje da je pravi muškarac, a ne samo naslednik slavnog imena. Ako je suditi po reakcijama devojaka, pred Ilijom je tek vreme u kojem ce se o njemu još mnogo pričati.

Autor: D .T.

