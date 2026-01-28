AKTUELNO

Domaći

Kasper me finansira već godinu dana: Mina priznala sve o verenikovim finansijama

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevačica Mina Kostić otkrila je nove detalje veze sa Manetom Ćuruvijom Kasperom sa kojim je, dok on nije nedavno došao u Srbiju, održavala ljubav preko žice godinu dana.

Pevačica je sada nakon što su se nedavno upoznali, a potom i verili,  rekla da je on nju finansirao i dok su bili u virtuelnoj vezi.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Mina je rekla da joj Kasper bio velika podrška i dok je bila u bolnici, kao i da joj slao novac iz Amerike.

- On mene finansira. I dok sam bila u bolnici, evo, sad ću reći, godinu dana on mene finansira, a nikad u životu me niko nije finansirao - rekla je Mina u emisiji kod Bokija 13.

Podsetimo, Kasper je Minu zaprosio uživo u programu tokom emisije "Amidži šou", na mrežama se povela polemika oko toga koliko košta prsten.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja prva ne znam cenu jer me to nije interesovalo, a Kasper je čovek koji meni nikada nije rekao za bilo koji poklon koji sam od njega dobila do sada koliko je koštao i koja mu je vrednost - poručila je Mina.

Autor: D. T.

#Mane Ćuruvija Kasper

#Mina Kostić

POVEZANE VESTI

Domaći

DAMA JE UZELA 500 EVRA I OTIŠLA NA POMOĆNI IZLAZ: Ovaj pevač je prvi optužio Minu Kostić da krade bakšiš: Kad sam je pozvao, doživeo sam još veću nepr

Domaći

KADA VAM DUŠA KRVARI I SVE SE RUŠI... Mina Kostić odbrusila dušmanima koji prozivaju nju i Kaspera

Domaći

ODRONU OD ŽENE! Mina Kostić javno zaratila sa koleginicom zbog Kaspera, pale teške reči: Indi Aradinović se u sve umešala, pa nastao HAOS (FOTO)

Domaći

Komšije Mine Kostić zovu policiju zbog nje i Kaspera: Dahću i vrište, glasno vode ljubav!

Domaći

AKO ME KASPER PREVARI... Mina Kostić se ne odvaja od dečka, a evo šta on kaže o aferi sa rijaliti učesnicom i komentarima da je prevarant

Domaći

Kasper ipak nije duh, stvarno postoji! Mina Kostić prvi put uživo upoznala svog verenika, odmah pao zajednički selfi (FOTO)