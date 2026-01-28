Atina je majčina slika i prilika: Fotke iz Dubaija Karleušine ćerke oduševljavaju, na mrežama joj daju ČISTU DESETKU za stil

Atina Tošić uživala je nekoliko dana u Dubaiju sa sestrom Nikom i majkom Jelenom Karleušom, a fotografijama sve tri oduševljavaju javnost.
Sada je Jelenina naslednica objavila možda i svoje najlepše fotografije do sada, a komentari ne prestaju da se nižu.
Ona je pozirala sa majkom i sestrom, ali i sama, u zelenoj haljinici i belim štiklicama.
- Noći kao ove - napisala je kratko Atina.
"Jednostavno rođena zgodna, na majku", "Predivna", "Ista mama", "Prelepa mlada dama", "Sva na svoju mamu", samo su neki od komentara.
Ona će u septembru, inače, napuniti 18 godina, a mama je rekla da će i njoj i sestri ispuniti sve želje.
Autor: D .T.