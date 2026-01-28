AKTUELNO

Domaći

Atina je majčina slika i prilika: Fotke iz Dubaija Karleušine ćerke oduševljavaju, na mrežama joj daju ČISTU DESETKU za stil

Foto: Instagram.com

Atina Tošić uživala je nekoliko dana u Dubaiju sa sestrom Nikom i majkom Jelenom Karleušom, a fotografijama sve tri oduševljavaju javnost.

Sada je Jelenina naslednica objavila možda i svoje najlepše fotografije do sada, a komentari ne prestaju da se nižu.

Foto: Instagram.com

Ona je pozirala sa majkom i sestrom, ali i sama, u zelenoj haljinici i belim štiklicama.

- Noći kao ove - napisala je kratko Atina.

Foto: Instagram.com

"Jednostavno rođena zgodna, na majku", "Predivna", "Ista mama", "Prelepa mlada dama", "Sva na svoju mamu", samo su neki od komentara.

Ona će u septembru, inače, napuniti 18 godina, a mama je rekla da će i njoj i sestri ispuniti sve želje.

Foto: Instagram.com

Autor: D .T.

#Atina Tošić

