Milica Dabović objavila vrelu fotku, muškarac na Instagramu je pitao POŠTO SAT: Žestoko mu odgovorila i sve objavila!

Bivša košarkašica Milica Dabović podelila je na svom Instagramu poruke koje dobija u inboks, a onda je jednog dečka javno prozvala. Dok je ona pričala o vrednosti sata, on je direktno uvredio.

Milica Dabović objavila je fotografiju na kojoj pozira u izazovnom izdanju, a nakon toga njen komentari u inboks nisu prestajali da se nižu. Jedan od pratilaca je upitao "Pošto sat", pa je ona odmah reagovala.

- Poslednji sam platila 8.700 evra. A reci mi, pošto tvoj da kupim? - pitala je ona ističući fotografiju na kojoj se vidi ovaj metalni nakit, a uskoro je stigao i odgovor zbog kojeg je sve javno objavila.

- Ja sam skuplja k**va, moje usluge su 2.000 - stajalo je u poruci.

Milica je ovu situaciju navela kao "provod", pa je napisala da "baš voli kad klinci sebe čašćavaju".

Inače, Milica gradi kuću van Beogada, a nedavno je otkrila da je to poslednjih 10 godina bila njena velika želja. Bivša košarkašica je istakla da je verovala u to da će kad-tad ostvariti svoj cilj, čak i onda kada u nju niko nije verovao.

- Mogu da kažem da sam ja sanjala o tome. Pre 10 godina kada sam prestala da igram za reprezentaciju, verovala sam da čuda postoje i da ću ja kad-tad da ostvarim svoje ciljeve. Kada sam ja to govorila neki su mi se smejali, nisu me smatrali za ozbiljno.

Autor: D. T.