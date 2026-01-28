Kaspera pitali šta je završio od škole, on počeo da zamuckuje: Zar je diploma bitna?

Pevačica Mina Kostić i njen verenik Mane Ćuruvija Kasper gostovali u podkastu Makedonca Bokija 13, a jedan Kasperov odgovor odmah je postao viralan na društvenim mrežama.
Naime, voditelja je zanimalo koje je Kasperovo zvanje.
- Po obrazovanju? Trudim se da budem čovek - rekao je Kasper, pa je nastao muk.
- To ne može da bude obrazovanje - kazao je voditelj potom.
- Vidite, da vam kažem, zar je bitna diploma? Obrazovanje, ih... - rekao je Minin dečko.
- Završio je ekonomiju, on je ekonomista - ubacila se Mina u emisiji.
- Ne, nisam stigao da završim, da kažem, neke velike škole, zato što sam vrlo mlad otišao da radim kod strica u fabrici. Zamislite vi, imate 18 godina, to je ustajanje u četiri ujutru... - kazao je Kasper, kad ga je prekinuo Boki 13:
- Evo da pročitam jedan komentar: "Po obrazovanju - filozof".
- Pa, dobro... - složio se Kasper.
