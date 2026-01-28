Vlahoviću se javno obratila devojka na poseban dan: Uputila mu nikad dirljivije reči (FOTO)

Fudbaler Dušan Vlahović uživa u ljubavi sa atraktivnom brinetom Vanjom Bogdanović koja mu se danas, 28. januara obratila emotivnim rečima.

Vlahović danas proslavlja 26. rođendan, a prva mu se u ponoć obratila lepa Vanja.

Ona je objavila zajedničku fotografiju na kojoj poziraju bez odeće, zagrljeni i posvetila mu:

- Srećan rođendan moja ljubavi - napisala mu je Vanja i dodala:

- Još jedna godina sa tobom. Još uvek moj omiljeni.

Ko je lepa devojka Dušana Vlahovića?

Vanja Bogdanović je rodom iz Beograda, dok se sa Vlahovićem navodno zna ceo život. Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Na Instagram profilu našeg fudbalera danas su osvanule nove fotografije na kojima pozira u zagrljaju svoje lepše polovine.

Podsetimo, Dušan i Vanja su prvo imali kraću romansu, nakon koje su raskinuli, ali ostali prijatelji. Poslovne obaveze, pogotovo Vlahovićeve, su ih razdvojile, ali je ljubav pobedila, pa su se ponovo spojili nedavno na Ibici.

Autor: D .T.