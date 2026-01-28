Rastina devojka doživela šok na Tajlandu, zgranula se kad je pored sebe ugledala OVO: Sreća da sam snimila, ne bi mi verovali (FOTO)

Reper Stefan Đurić Rasta već neko vreme uživa na Tajlandu sa izabranicom Marijom Balaban, kojoj je uživanje u jednom trenutku prekinuo zastrašujući prizor.

Sve se dogodilo na terasi smeštaja u kom odseda zaljubljeni par. Marija je uživala, a onda se pojavio nezvani gost.

- Sunčam se ja juče na terasi, a odjednom krene nešto da šuška pored... Ja pomislim maca, kad ono... - počela je priču Marija, a potom objavila naredni stori.

- I niko ga nije video sem mene. Sreća pa sam snimila, inače mi ne bi verovali - dodala je devojka Stefana Đurića Raste, iako nije precizirala tačno o kojoj se životinji radi.

Autor: D. T.