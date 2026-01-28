Četiri minuta umetnosti: Andreana Čekić i Dejan Kostić ukrstili glasove u pesmi zbog koje se ZANEMI (VIDEO)

Ne dešava se često da glasove ukrste dva vrhunska vokala i umetnika, ljudi koji besprekorno pevaju i kojima niko, ma koliko sitničav bio, u pevanju ne može naći manu.

Upravo to se desilo sada, pošto su dva od nekolicine najboljih vokala na ovimprostorima, Andreana Čekić i Dejan Kostić, ukrstila glasove i publici predstavila pesmu moćnog, simboličnog naziva "E75".

Pevačica i čovek koji stoji iza nekih od najvećih domaćih hitova u protekloj deceniji su u pesmi "E75" doneli emociju koju će svako ponaosob doživeti na svoj način, u zavisnosti od toga koliko u sebi nosi srušenih snova, slomljenih srca, ugašenih nada, izgubljenih ljubavi, ali i toga šta mu je doneo Beograd u kojem se najlepše voli, ali ume najviše i da zaboli.

U maestralno urađenom spotu pod palicom najboljeg u svom poslu, reditelja i direktora ''Visual Infinity''produkcije, Aleksandra Kerekeša Kekija, savršeno je dočarano sve što je trebalo da se dočara, toliko da bi neki rekli da pesma i spot dugo nisu tako dobro pratili jedno drugo.

Koliko su ponosni na saradnju i ono što su doneli publici, Andreana i Dejan priznali su u svojim izjavama.

- E75" je pesma koja obuhvata jako širok pojam... S obzirom na to da je Beograd grad sa konačnim rešenjima za svaki posao, život, ljubav, mnogo nas je došlo u taj grad da negde pokuša da pronađe sebe... Pa tako i ja. Saradnja s Andreanom Čekić na ovom projektu je meni posebno draga, jer smo i prijatelji i saradnici. Ona je osoba koju cenim prvenstveno kao čoveka, a onda i kao muzičara i izvođača. Rekao sam muzičara, zato što je jako kreativna i jedva čekam da u budućnosti izađe i neka pesma na kojoj je i ona učestvovala kao autor, jer i te kako ima talenta i smisla za to, a nije htela to da potencira. Nas dvoje "slušamo muziku istim ušima". Andreana jedan od najboljih vokala na ovim prostorima i to je još jedan u nizu razloga zašto mi je ovaj duet posebno drag. Mi smo uradili sve što je do nas, sada je sve na publici. Nadam se da će ljudi prepoznati iskrenost i emociju koju smo zajdeno uneli u ovaj projekat - istakao je Dejan Kostić.

-Pesma "E75" je za mene priča o putu koji svi poznajemo - o odlascima, velikim snovima i Beogradu, ali i o onim ljubavima po koje smo krenuli puni nade, a vratili se bez njih. Baš ta emocija nam je bila važna da se oseti u pesmi. Duet sa Dejanom Kostićem mi je posebno drag jer je nastao iz našeg prijateljstva i godina zajedničkog rada. Dejan je pre svega izuzetno inteligentan čovek, iskren prijatelj i emotivna osoba, koja je uvek verovala u mene, i to nikad ne zaboravljam. Kao autor je izuzetan, kreativan, širok i dubok – ima talenat da napiše ono što mnogi žive, a ne umeju da kažu. Ponosna sam na "E75" i na našu saradnju generalno. Ovo je pesma koja nosi i snagu i setu, jer nekad se na put vratiš bogatiji za iskustvo, ali bez onog po šta si krenuo - istakla je Andreana Čekić.

