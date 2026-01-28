SREĆAN ROĐENDAN, ŽENO MOG ŽIVOTA! RONALDO SE RAZNEŽIO: Georgina dobila skupoceni poklon... Evo o čemu se radi i koliko košta?!

Portugalac kad voli, onda ne štedi

Izabranica fudbalera Kristijana Ronalda Georgina Rodrigez proslavila je svoj 32. rođendan.

A, portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo kad voli, onda ne štedi.

Georgina Rodrigez je na društvenim mrežama objavila da je za svoj 32. rođendan okružena ljubavlju. Pohvalila se objavom svom verenika, koji je na instagramu podelio fotografiju para, praćenu slatkom porukom, dok mu je ona odgovorila emodžijem srca.

- Srećan rođendan ženi mog života - napisao je Kristijano Ronaldo. Rodrigez je odgovorila emodžijem srca.

Kristijano i Georgina su zajedno više od decenije i zajedno odgajaju petoro dece. Portugalac je svoju izabranicu darivao skupocenim satom marke "Roleks" od žutog zlata, u vrednosti od 54.000 evra. Sa okvirom umetnutim dijamantima i crvenim brojčanikom ukrašenim dijamantima.

Kako pišu strani mediji, 2026. godina trebalo bi da bude prekretnica za Georginu Rodrigez. Nakon deset godina zajedničkog života, ona i Ronaldo će se venčati. Georgina je objavila veridbu u avgustu 2025. godine, otkrivši prsten vredan više miliona dolara.

Nedugo zatim, Kristijano Ronaldo (40) potvrdio je njihove planove za venčanje u intervjuu za Pirsa Morgana, rekavši da planiraju da se venčaju posle Svetskog prvenstva u fudbalu. Dodao je da se nada da će stići do oltara kao šampion sveta, jer će predstojeći turnir biti njegov poslednji mundijal sa Portugalom.

Georgina je 32. rođendan proslavila samo nekoliko dana nakon burnog putovanja u Vašington, gde je pratila Melaniju Tramp na specijalnoj projekciji dokumentarca "Melanija" u Beloj kući, u Vašingtonu. Ekskluzivna premijera, održana je 24. januara, a pored Georgine, prisustvovali su brojni poznati gosti, uključujući Majka Tajsona i jordansku kraljicu Raniju. Globalna premijera filma zakazana je za 30. januar.

Na društvenim mrežama, Rodrigezova je podelila najzanimljivije trenutke iz svog boravka u Americi, predstavljajući dva modna detalja za izlazak. Za razgledanje grada, odabrala je kremasti ansambl u kombinaciji sa krznenim kaputom. Za premijeru filma nosila je elegantno crno odelo sa suknjom, upotpunjujući izgled upečatljivim dijamantskim nakitom.

