Supruga Dada Polumente se povukla sa mreža, evo kako provodi dane u drugom stanju: Treća trudnoća mi je donela nešto novo

Izvor: pink.rs/kurir, Foto: Instagram.com ||

Supruga pevača Dada Polumente, influenserka Ivona Polumenta, oglasila se na Instagramu i objasnila zašto više nije toliko aktivna na društvenim mrežama.

Ona uživa u trećoj trudnoći koju provodi u miru. Inače, posle dve devojčice, Ivona i Dado će dobiti sina.

Foto: Instagram.com

- Povukla sam se sa društvenih mreža jer mi tako baš prija. Treća trudnoća mi je donela nešto potpuno novo, koliko god slična prethodnim, toliko i različita, a sigurna sam da ima veze i što je ovaj put dečak. Mnogo sam povučenija, mirnija, sporija, što se totalno kosi sa mojom svakodnevnicom - napisala je Ivona na Instagram storiju.

Podsetimo, Ivona je jednom prilikom ispričala kako se upoznala sa suprugom i reagovala na glasine da je s pevačem zbog njegovog novca.

Foto: Instagram.com

- Mene kad vide na Instagramu, pa kažu: "Jao, ova se udala zbog para", ili nosim ovo nosim ono… Dado je imao 1000 dinara u džepu, ako i toliko kada smo se mi upoznali. Najmanje su pare bitne. To što je on pevač ne mora da znači da ima para, čak uopšte ne mora da znači i nema veze sa tim. Ljudi na taj način govore o sebi, svako ko napiše takav komentar govori šta nosu u sebi… Sa druge strane, mnogi ljudi sa različitih krajeva sveta, različitih godina, na tim slikama vide u nama ono što zaista jeste - govorila je Ivona jednom prilikom.

