Ščepala je pare kao da su joj poslednje! Pevač do detalja ispričao kako mu je Mina Kostić ukrala 500 evra, pa opleo po Sandri Rešić: Laže, željna je medija

Pevač Boris Stjepanović progovorio je o priči koja se pojavila u javnosti da mu je Mina Kostić ukrala bakšiš. On je potvrdio informacije koje kruže i ispričao šta se dogodilo.

Jedinu neprijatnost doživeo je s Minom Kostić.

- To je bilo pre izvesnog broja godina, možda i deset, situaciju da je meni i kolegama sa kojima sarađujem ukraden bakšiš sa svirke. To je bilo kada je sa nama nastupala Mina Kostić. To je jedina neprijatna situacija, ne mogu da se setim da je bilo, i ako je bilo, bilo je manje bitno i u sklopu posla. Ovo je bila baš situaciju koju ne biste voleli da vam se desi kojim god poslom da se bavite, da vam neko ukrade novac - kaže Boris i priseća se dana kada je sve obelodanio.

- Ja sam to jutro nakon tog nastupa napisao status, a nikada nisam imao želju da budem prisutan u medijima, naročito ne tako. Oglasio sam se najviše zbog kolega mojih da budu oprezni, da obrate pažnju kako na Minu tako i na ostale neke ljude na koje sumnjaju.

Pevač kaže da je to veče upoznao Minu Kostić kada je došla da peva sa njima na jednom splavu u Beogradu.

- Tekla je svirka i pred kraj, zadnjih 15ak minuta jedan od gostiju prišao je i ostavio novčanicu od 500 evra. Na bini smo bili Mina Kostić i ja, u tom trenutku ona je pevala i on je prišao dao joj novac. Da pojasnim ljudima koji se ne bave muzikom, pošto moje kolege znaju, da se bakšiš deli na ravne časti među muzičarima. Svako ima svoju pogodbu ali bakšiš se deli, to je nepisano pravilo. Ona je tu novčanicu držala na mikrofonu. Da naglasim da je to nepoštovanje prema meni i momcima, oni su uvežbavali njen repertoar i nisu manje važniji jer sviraju iza nas. Pevala je na moj mikrofon, došla da peva bez svog mikrofona i bez muzičara, a to su osnovne stvari. Uglavnom, i kako je vraćala mikrofon izvukla je novčanicu i stegla je u pesnicu. Ja sam uspeo da joj izgovorim: "Ostavi taj novac", pošto se novac ostavljao na miksetu, tu je bilo sve što smo dobili tokom večeri. Pošto sam video da neće, probao sam da joj uzmem, ona je to ščepala kao da su poslednje pare. Ne ide da se rvem sa ženom, pustio sam je. Sišla je sa bine, a ja sam nastavio da pevam. Uzela je dogovoreni novac i kroz šank je izašla na izlaz za osoblje.

Stjepanović kaže da je sutradan pozvao Minu Kostić.

- To nije bio prijatan razgovor. Ja sam govorio u ime kolega i svoje lično, ona je imala neke svoje tvrdnje. Ne može da je odbrani ništa. Uzela je koliko joj treba, nije sačekala da vidimo koliko kome pripada. Klasična krađa. Nisam neko ko može da pređe preko toga tek tako. Možda bi bilo šanse da se pomirimo da je imala kulturan ton tog jutra. Bila je, posle toga, gost na jednoj svirci gde sam ja pevao. Nismo se javili.

Ipak, ovu priču u javnosti ispričala je pevačica i rijaliti učesnica Sandra Rešić, a sada je Boris objasnio da je ona samo prepričala šta se njemu dogodilo.

- Sandra je preuzela tekst, nije bila na toj svirci ali je iznela tu priču kao svoju. Ona je prepričala šta se desilo meni i mojim muzičarima. Zamerio sam joj što se oglasila kada je Mina u žiži javnosti, a nisu se desile tebi te stvari. Ne bih se ni oglašavao jer nije moj stil ali sam revoltiran tim postupkom Sandre. Njoj nije ukrala ništa. Sandra je samo htela publicitet, ne vidim drugi razlog - rekao je on i dodao:

- Nemam lepo mišljenje o Sandri ali to su privatne stvari. Družili smo se, bila je u vezi sa nekim ko je meni blizak i napravila je niz nekih stvari koje nisu lepe. Nemam lepe reči. Ona nije ispala fer ni prema njemu ni prema meni ali nije dobro to što radi, po svaku cenu želi biti u medijima.

