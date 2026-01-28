Spisak najskupljih pesama na estradi: Pevač je pukao 100.000 evra samo na spot, a Marina Tucaković je isto toliko zaradila od SAMO JEDNOG STIHA

Mnogi pevači na domaćoj sceni ne štede novac u nadi da će im dobra pesma ili visokobudžetni spot doneti veću popularnost i zaradu.

Pa tako, ulaganja u pesme i spotove se kreću od nekoliko hiljada do neverovatnih 100.000 evra po projektu.

Titulu vlasnika najskupljeg spota navodno nosi Saša Kovačević. Video za pesmu „Prevarena“, koji je sniman u Maroku sa preko 200 statista i glumaca, koštao je oko 100.000 evra.

Istu sumu, ali za ceo album, izdvojila je Indira Radić. Njen album „Zmaj“ iz 2003. godine koštao je preko 100.000 evra, a investicija se isplatila jer je to bio jedan od najprodavanijih albuma u istoriji „Grand produkcije“.

Pobeda na Evroviziji zahteva velika ulaganja, koja je naravno ozbiljno shvatila i Marija Šerifović svojevremeno. Navodi se da je u ekranizaciju pobedničke pesme „Molitva“ uloženo čak 75.000 evra.

Pevačica Aleksandra Prijović samo za spot za pesmu „Zvuk tišine“ potrošila je navodno 40.000 evra, a postigao je izuzetno veliki uspeh.

Neki pevači su uložili sve što su imali u jednu pesmu kako bi se probili ili vratili dugove.

Boban Rajović je pesmu „Usne boje vina“ platio je 18.500 evra, a sa spotom ga je koštala ukupno 35.000 evra. Ova pesma mu je pomogla da finansijski stane na noge i kasnije snimi album od 95.000 evra.

Adil je za baladu „Laku noć“ platio je 25.000 evra, ali je isti iznos odmah povratio pobedom na Grandovom festivalu. Isto tako, Rada Manojlović je pesmu „Pola dva“ platila je 20.000 evra i smatra da joj se svaki uložen evro vratio kroz nastupe.

Legendarna Marina Tucaković zaradila je neverovatnu sumu od samo jednog stiha. Prema rečima Nede Ukraden, Marina je za stih "Suza je iz oka kanula" (deo pesme "Zora je") zaradila više od 100.000 evra.

Autor: D. T.