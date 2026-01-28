AKTUELNO

Domaći

Spisak najskupljih pesama na estradi: Pevač je pukao 100.000 evra samo na spot, a Marina Tucaković je isto toliko zaradila od SAMO JEDNOG STIHA

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Miloš Rafailović ||

Mnogi pevači na domaćoj sceni ne štede novac u nadi da će im dobra pesma ili visokobudžetni spot doneti veću popularnost i zaradu.

Pa tako, ulaganja u pesme i spotove se kreću od nekoliko hiljada do neverovatnih 100.000 evra po projektu.

Titulu vlasnika najskupljeg spota navodno nosi Saša Kovačević. Video za pesmu „Prevarena“, koji je sniman u Maroku sa preko 200 statista i glumaca, koštao je oko 100.000 evra.

Istu sumu, ali za ceo album, izdvojila je Indira Radić. Njen album „Zmaj“ iz 2003. godine koštao je preko 100.000 evra, a investicija se isplatila jer je to bio jedan od najprodavanijih albuma u istoriji „Grand produkcije“.

Foto: Foto/Kobra

Pobeda na Evroviziji zahteva velika ulaganja, koja je naravno ozbiljno shvatila i Marija Šerifović svojevremeno. Navodi se da je u ekranizaciju pobedničke pesme „Molitva“ uloženo čak 75.000 evra.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Pevačica Aleksandra Prijović samo za spot za pesmu „Zvuk tišine“ potrošila je navodno 40.000 evra, a postigao je izuzetno veliki uspeh.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Neki pevači su uložili sve što su imali u jednu pesmu kako bi se probili ili vratili dugove.

Boban Rajović je pesmu „Usne boje vina“ platio je 18.500 evra, a sa spotom ga je koštala ukupno 35.000 evra. Ova pesma mu je pomogla da finansijski stane na noge i kasnije snimi album od 95.000 evra.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Adil je za baladu „Laku noć“ platio je 25.000 evra, ali je isti iznos odmah povratio pobedom na Grandovom festivalu. Isto tako, Rada Manojlović je pesmu „Pola dva“ platila je 20.000 evra i smatra da joj se svaki uložen evro vratio kroz nastupe.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Legendarna Marina Tucaković zaradila je neverovatnu sumu od samo jednog stiha. Prema rečima Nede Ukraden, Marina je za stih "Suza je iz oka kanula" (deo pesme "Zora je") zaradila više od 100.000 evra.

Autor: D. T.

#Marina Tucaković

POVEZANE VESTI

Domaći

Dali bogatstvo za hit: Ona je za duet sa Snup Dogom pukla 40.000 evra, a evo koliko je koštala pesma Romale Romali

Domaći

Za pet reči zaradila preko 100.000 evra: Ovo je najskuplja pesma na estradi koju je Marina Tucaković napisala

Domaći

MARINA TUCAKOVIĆ ZA SAMO JEDAN STIH DOBILA 100.000 EVRA! Ovo je ubedljivo NAJSKUPLJA pesma ikad snimljena na domaćoj estradi!

Extra

Zamrznuto više od 500 ljudi, čeka na oživljavanje: Cena je paprena, lista čekanja samo za odabrane

Domaći

Srpska pevačica se udala za 18 godina starijeg densera: Važili su za najskladniji par na estradi, a onda su ga paparaci usnimili kako se ljubi s drugo

Domaći

OVIM MUZIČARIMA NOVAC OD TEZGI NIJE DOVOLJAN! Privatni biznisi pripadnika estrade: On ima KAMIONE, njega hoće ITALIJA, a ona se proširila po čitavoj S