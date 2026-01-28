Imala sam talične gaćice! Ana Stanić otvoreno o ljubavi i intimi: Nikad nisam dugo bila sama

Pevačica Ana Stanić oduvek je važila za atraktivnu ženu, a jednom prilikom otkrila je i zanimljiv detalj iz privatnog života — imala je svoj „talični“ donji veš.

Kako je tada priznala, u pitanju su bile crvene gaćice koje je nosila pred svaki nastup, verujući da joj donose sreću.

- Više ne nestupam u tim gaćicama, to je bilo ranije, ali te crvene gaćice, koje imaju srce preko čipke, stoje i dalje tu negde - rekla je pevačica jednom prilikom, pa je dodala:

- Obično kad ti puknu gaćice ti ih baciš, čarape takođe. Te crvene sa srcem nisu pukle, neverovatnog su kvaliteta, verovali ili ne. Njima ništa nije falilo. Možda je srculence izbledelo, sećam se da se toliko pričalo o njima, da sam u jednom trenutku htela da ih slikam i okačim na Instagram.

Pevačica Ana Stanić razvela se od supruga Momčila Lavrnića i sada je u vezi sa producentom Milošem Đukelićem.

Ona je priznala da nikada nije dugo samovala, već da je lako pronalazila partnere.

- Najveći dar koji možemo da imamo je dar da volimo. Ne toliko da budemo voljeni, već pre svega da volimo. Naravno, nema lepše stvari od toga da ljubav bude uzvraćena. Nikada nisam imala duge periode da ne volim - da budem sama i neispunjena u emotivnom smislu. Ne kažem da samoća ne može da bude prijatna, kreativna i okrepljujuća, ali sam nekako uvek bila u romantičnim vezama. Potpuni sam adikt kada je romantika u pitanju. Čitam šta psiholozi govore i moram da sazrim i počnem da gledam na ljubav kao na razumnu stvar. Ipak, mislim da nikad neću sazreti. Volim da sumanuto volim. Ne mogu protiv toga - pričala je ona.

Autor: D. T.