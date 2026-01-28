Srpska pevačica se razvela posle 13 godina, saznala da joj muž ima još jednu ženu: Sada uživa s novim, a šuška se da joj je dečko OŽENJEN

Nakon ljubavnog brodoloma koji je nedavno doživela ćerka Goce Božinovske i kompozitora Radeta Vučkovića, Jelena Vučković, sreću je pronašla kraj novog partnera.

Njih dvoje uživaju u ljubavi šest meseci, a pevačica je u izjavi za medije istakla da je konačno srećna i emotivno ispunjena, te da u novom partneru ima veliku podršku.

- Moj dečko je slobodan, bili smo sa tatom na ručku i odmah da kažem da se super slažu. Nema ženu i decu, meni je velika podrška i stvarno smo se pronašli - rekla je Jelena za Blic, pa se dotakla njegovog braka:

- Te priče koje vidim da se pominju oko braka, to je bilo nešto davno i mladalački. Opet kažem čovek je slobodan i jako nam je lepo.

Inače, kako su pisali mediji, Jelenin novi partner ima brak iza sebe i uspešan je ugostitelj. Oni su su započeli vezu nakon što se ona razvela od supruga Aleksandra sa kojim je provela 13 godina u braku.

Suprug je prevario

Njen život obeležio je težak razvod i izdaja čoveka sa kojim je provela 13 godina u braku.

Nikada nije volela da bude u centru pažnje zbog skandala, te se trudila da svoj privatni život u potpunosti sačuva samo za sebe, ali skandal se desio. Naime, ona je u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra Sofronijevića.

Njih dvoje su se venčali 2016. godine u tajnosti, a sve ove godine su živeli u Valjevu.

O suprugu je uvek govorila sve najlepše, a svi su bili uvereni da su skladan par, zato je sve šokirala vest o njegovoj izdaji.

Autor: D. T.