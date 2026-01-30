NA TELU BI MU POZAVIDELI MNOGO MLAĐI MUŠKARCI! Poznati voditelj objavio sliku iz teretane, pokazao kako izgleda u sedmoj deceniji! (FOTO)

Pohvale se nižu na društvenim mrežama uz komentare da je super što se zdravo hrani. Peja naglašava da nekoliko puta godišnje ide na odmore.

Voditelj Zoran Pejić Peja pozirao je u teretani u uskoj crnoj majici, a kako je stegao mišiće iz sve snage, jasno je da mu odlično ide na treningu.

Naime, voditelja su hvalili da odlično izgleda, kao i da samo nastavi da trenira, jer u svojim godinama može da stane na crtu i mnogo mlađima od sebe.

- Pejo, super ti izgledaš! Svaka čast na mišićima, voleo bih ja da izgledak kao ti kad dođem u te godine - glasio je jedan od komentara na mrežama.

Ide više puta godišnje na odmor

Inače, Peja ne krije da više puta godišnje ide na letovanje, te svaku pauzu od posla koristi da se opusti za sve pare.

- Još uvek neću u penziju. Možda bi penzija mogla da bude za nekih deset godina. Sve dok me zovu na tezge, na veselja, dok radim ta najskuplja veselja smatram da me ljudi cene i poštuju zato ne mogu da odem u penziju. Čak i ako bih otišao neko bi me zvao, tako da za nas sa estrade nema penzije - rekao je Peja, pa je nastavio:

- Kad je odmor u pitanju, volim da svaku pauzu od posla iskoristim da otputujem negde preko.

Zna se moje, Crna Gora, pa dalje po Jadranu, idem svuda gde mi je lepo. Gasim telefon, niko ne može da me dobije kada sam na odmoru i to je moj ritual.

To radim da bih ostao čitav i da bih se odmorio što više, jer svi znaju koliko radim. Moj drug je tada zadužen da brine o mojoj majci, i to je to. On je zadužen za sve, tako smo se dogovorili. Tih 15 dana ništa ne može da me uznemiri. Tamo idem kod jedne lepe i zgodne Italijanke i odsedam kod nje u hotelu, uživam i osećam se odlično - rekao je on.

Autor: S.Z.